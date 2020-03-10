شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحتفل بعيد ميلاد والدتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة اللبنانية نانسى عجرم بعيد ميلاد والدها الذي يصادف اليوم، حيث شاركت صورة برفقتها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت الفنانة نانسى عجرم، بجوار والدتها بينما كانت تقوم بتقطيع التورتة الفراولة، وعلقت قائلة:"عيد ميلاد سعيد أمى"، بينما تلقت العديد من التهانى من جمهورها الذى أشاد بجمال والدتها وأناقتها متمنيين لهما الصحة.





يشار إلى أنه تقرر تأجيل الجلسة التي كانت ستعقد صباح اليوم الثلاثاء والمتعلقة بقضية فادي الهاشم زوج نانسي عجرم بشأن قيامه بقتل الشاب محمد الموسى داخل منزله قبل شهرين تقريبا.

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وقال المحامي أشرف الموسوي، أن جلسة التحقيق المقررة صباح اليوم مؤجلة بسبب الأوضاع الصحية التي تسود لبنان نتيجة فيروس كورونا، وذلك بناء على تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.

وأوضح أنه من الطبيعي أن تحدد جلسة قادمة لاستكمال التحقيقات أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان وإجراء ما يراه مناسبا لختم التحقيق.

وكانت أعلنت رهاب البيطار، محامية محمد الموسى، قتيل فيلا نانسى عجرم، منذ يومين عن دفن جثمانه، بعد أزمات أكثر من شهرين واجهها الجثمان كان أخرها نقله إلى سوريا واستخراج شهادة الوفاة ونشرت رهاب البيطار عبر حسابها بموقع "فيس بوك" مجموعة صور لجنازته، معلقة عليها :"اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـجنة عرضها السموات والأرض، اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن".

ووصل جثمان محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، إلى العاصمة السورية دمشق، بعد شهرين من وقوع الحادث، بعد عدة أزمات، بينما بكيت والدته بعد رؤيتها الجثمان الذى كان فى حالة تعفن، وفقا لحديث المحامية رهاب بيطار.