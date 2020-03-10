شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس كريس هيمسورث فى تصوير فيلم Extraction والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم كريس هيمسورث Extraction عن 3 صور من الفيلم، والذي يدور حول تايلر ريك (كريس هيمسورث)، هو احد الجنود المرتزقة الذي ينفذ مهامه بالسوق السوداء، والآن لديه مهمة تعد أخطر عملية إنقاذ سيقوم بها في حياته، حيث تم اختياره لاستعادة الابن المخطوف لأحد أكبر عتاة الجرائم الدولية المسجونين.

ولكن وسط العالم الخفي لتجار السلاح والمخدرات، فإن هذه المهمة الصعبة تكاد تكون مستحيلة، حيث تصبح حياة ريك والصبي في خطر طوال الوقت.

الفيلم مليء بالإثارة والحركة والتشويق من إخراج سام هارجراف، فيلم Extraction من إنتاج شركتي AGBO Films وTGIM Films, Inc والعمل من بطولة كل من جو روسو، أنتوني روسو، مايك لاروكا، كريس هيمسورث، إريك جيتر، وبيتر شيورين، و سيعرض الفيلم يوم 24 أبريل ٢٠٢٠.

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من اخر اعمال النجم كريس هيمسورث كان فيلم " Men in Black: International " وشارك في بطولته عدد هائل من النجوم العالمين، من أبرزهم كريس هيمسورث وتيسا تومبسون ورافى سبول وريبيكا فورجوسون وآنيا سونسكى، وغيرهم .