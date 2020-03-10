براد بيت يخرج عن صمته ويكشف عن طبيعة علاقته بالعراقية عليا شوكت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج النجم براد بيت عن صمته، وذلك بعد العديد من الشائعات التي أكدت أنه على علاقة بالممثلة العراقية عليا شوكت ذات الأصول الأيرلندية والحاصلة على الجنسية الأمريكية، وذلك بعد ظهورهما سويا في إحدى الحفلات بمسرح The Wiltern فى لوس أنجلوس للموسيقى Thundercat.
براد بيت
ونقل موقع tmz تصريحات براد بيت بأنه حاليا لا يواعد أحد على الإطلاق ولا يفكر فى ذلك، وإنما يعطى مساحة أكبر من وقته لأطفاله وعمله.
وكان آخر أعمال النجم براد بيت فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" والذى يعد واحدًا من أنجح الأفلام الأصلية لهذا العام.
براد بيت
وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.
ويشارك فى بطولة الفيلم كل من براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.
عليا شوكت وبراد بيت
ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن.
عليا شوكت
ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن.
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