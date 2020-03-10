شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا إنسان".. دويتو جديد يجمع حسن شاكوش بـ أحمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب أحمد سعد من تسجيل دويتو غنائى جديد مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والأغنية تحمل اسم مبدئي "أنا إنسان"، ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام القليلة المقبلة، حسبما أكد حسن شاكوش لـ ”الخليج 365”.

وحققت أغنية عود البطل لمطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، ما يزيد عن 19 مليون مشاهدة خلال 7 أيام منذ طرحها على موقع يوتيوب، لتواصل بذلك الأغنية طريق نجاحها وانتشارها بين الجمهور.

وتأتى هذه المشاهدات بعد حذف الأغنية على يوتيوب قبل عدة أيام من تحقيقها 6 ملايين مشاهدة فى غضون 24 ساعة فقط من طرحها في المرة الأولى، ويرجع حذف أغنية "عود البطل"، لحسن شاكوش وعمر كمال، إلى انتهاك حقوق الملكية لإحدى الشركات التى قدمت بلاغا ضد الأغنية، واتهمت المطربين عمر وشاكوش بسرقة لحن مهرجان "خطفتنى".

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يذكر أن نقابة المهن الموسيقية قد قررت إنشاء "شعبة للأداء الشعبى" وليس ما يسمى بالمهرجانات يحصل أعضاؤها على "ترخيص سنوى" بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة فى النقابة مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغانى مع الأخذ فى الاعتبار أن عدم الالتزام بالقواعد النقابية أو الرقابية أثناء فترة التصريح يعطى النقابة حق إلغاء الترخيص وعدم منحه مرة أخرى بناء على الإقرار الموقع منه بذلك وأيضا طبقا للقانون.

وأعلنت نقابة الموسيقيين فى بيان أن هناك تنسيقا كاملا مع الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذى يترأسه الدكتور خالد عبد الجليل لتحقيق تلك الضوابط.

وناشدت نقابة الموسيقيين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة استخدام ما يخوله له القانون من سلطات بعدم ظهور أى "مصنف" غير مصرح له "رقابيا ونقابيا" على أى من القنوات الفضائية المصرية وقنوات النايل سات والتى أصبحت مجالا خصبا لصنوف من الأغانى والكليبات التى لم تحصل على أى تصريح أو ترخيص رقابى أو نقابى مما أدى إلى خلق مساحة واسعة تساعد على إفساد الذوق العام.