شكرا لقرائتكم خبر عن من أعلى جبل فى لبنان.. راغب علامة مع خالد نجله فى رحلة تسلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك خالد علامة، نجل المطرب اللبناني راغب علامة، متابعيه، بصورة مع والده، من أعلى جبل في لبنان وهو بل "فاريا"، عبر حسابه بانستجرام، ويظهران أعلى القمة بعد تسلقهما، وكتب خالد "يوم من العمر مع أبو خالد"، وسرعان ما حصلت الصورة على الكثير من الإعجابات والتعليقات، التي جاءت غالبيتها تعليقاً على الشبه الكبير الذي يجمعهما.

ويتعاون المطرب اللبناني راغب علامة، حالياُ، مع الفنانة اللبنانية أمانى النورى بأغنيتين من كلماتها وألحانها، يحمل الأغانى طابع جديد غيرأعمال راغب السابقة، ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنيتين خلال الأيام المقبلة على يتم طرحه على فترات متباعدة.

من ناحية أخرى طرح راغب كليب جديد بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى وألحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة، "والأغنية قدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى، كعادة الموسيقار طلال فى كل أعماله الفنية.

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وكان راغب علامة قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا في احتفالية بالجامعة البريطانية "BUE" بمناسبة مرور 15 عاما على إنشائها بمصر، وبحضور خريجى 11 دفعة سابقة، وحرصت إدارة الجامعة على تكريمه كأفضل مطرب عربى قبيل انتهاء الحفل، وحرصت إدارة الجامعة على تكريمه كأفضل مطرب عربى قبيل انتهاء الحفل.

وذلك بعد سلسلة من الحفلات الكثيرة التى أحياها شهر الماضي، والتى توزّعت ما بين ، فرنسا، ، ولبنان، وتونس، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه وسط تفاعل كبير من جمهوره وبدأها "اللى باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالى"، و"نسينى الدنيا".