شكرا لقرائتكم خبر عن من القتال للفنون الراقية.. نجمة Game of Thrones تشارك فى حفل الصور الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الممثلة العالمية جويندولين كريستى، نجمة مسلسل Game of Thrones، في حفل الصور الوطني الذي أقيم أمس، في المدينة الإنجليزية لندن، برفقة مصمم الأزياء العالمي جايلز ديكون.

والتقطت عدسات المصورين، النجمة العالمية صاحبة الـ 41 عاماً، وهي تشارك في الحفل الذي يقام سنوياً، بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، وكان من ضمن الحاضرين النجمة العالمية ديزي لوي.

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وشاركت كريستي صاحبة شخصية بريان أوف تارث الشهيرة، في صور من مشاركتها في الحفل، عبر حسابها منذ قليل، بموقع انستجرام، وظهرت في الصور وهي ترتدي فستان من الشيفون، مغطاة ببالطو أسود اللون طويل، وفي صورة آخري وهي تجلس على الطاولة بصحبة أصدقائها وسط اللوحات الشهيرة في المعرض.

وحرصت كريستى، منذ أسابيع، على تهنئة الممثل العالمي بيتر دينكليدج، صاحب شخصية تيريون لانيستر في مسلسل Game of thrones الشهير، على حصده جائزة SAG Awards، التي تعد الأولى له في مشواره الفني، بعد ترشحه لست مرات سابقاً وفشله في اقتناصها، ونشرت صورة تجمعها مع دينكليدج، عبر حسابها بانستجرام، من كواليس الحفل الذي أقيم أمس، وبعد تتويجه بالجائزة الشهيرة.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.