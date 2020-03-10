شكرا لقرائتكم خبر عن أماندا بينز تؤكد عودتها لخطيبها.. بعد 24 ساعة فقط من انفصالهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد يوم واحد فقط من إعلان النجمة العالمية أماندا بينز انفصالها عن خطيبها بول مايكل، تراجعت النجمة الشهيرة عن قرارها، وأكدت الممثلة البالغة من العمر (33 عاما) أنها عادت من جديد لخطيبها ونشرت صورة جمعتهما على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعىإنستجرام، وعلقت على الصورة وكتبت: "حبي".

يقال إن أماندا لبنز وبول مايكل انفصلا بعد ثلاثة أسابيع فقط من إعلانهما عن خطبتهما، وهو ما أكده بول لموقع " In Touch " خلال عطلة نهاية الأسبوع.



أماندا وخطيبها

وكانت النجمة العالمية أماندا بينز أعلنت خطبتها بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، ونشرت صورة استعرضت خلالها بخاتم زواجها الضخم من الماس بينما ارتدى خطيبها "دبلة الخطوبة"، وعلقت النجمة الشهيرة على الصورة: "الخطوبة لحب حياتي".

يذكر أن أماندا بينز شاركت بعدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة التى تنوعت بين تليفزيونية وسينمائية، ومن أبرز هذه الأعمال "Big Fat Liar" و"What a Girl Wants" و"She's the Man" و"Hairspray" و"Family Guy" و"Living Proof"، وغيرها.