شكرا لقرائتكم خبر عن بالشورت وفى قلب البحر.. ليام هيمسورث وصديقته يستمتعان فى أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم الأسترالي ليام هيمسورث بصحبة صديقته جابرييلا بروكس وهما يستمتعان بالبحر في استراليا بخليج بايرون.

والمعروف إن إجراءات طلاق النجمة العالمية مايلي سايروس ونجم هوليوود الشهير ليام هيمسورث انتهت، وهوالخبر الذي تداولته عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة و منها " جاست جيرد " وجاء هذا الخبر محبط للكثيرين من محبي وعشاق النجمين حيث كانوا يأملون في عودة علاقتهما جيدة مثل زي قبل، وذلك بالرغم أن كل من النجمين يعيشا الآن قصة حب مع طرف آخر، حيث ترتبط مايلي حاليا مايلي بكودي سيمبسون ، بينما يعيش ليام قصة حب قوية مع جابرييلا بروكس ويظهرا معا بعدد من الصورالتي سجلتها عدسات مصوري " البابارتزي" .

ووفقا لتقارير نشره موقع " TMZ " أن أوراق طلاق مايلي ذات الـ ( 27 عاما ) و ليام البالغ من العمر ( 30 عاما ) تم توقيعها من قبل القاضي.

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