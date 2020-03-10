شكرا لقرائتكم خبر عن "ليه لأ".. شيرين رضا تصور مسلسلها الجديد رغم إصابتها بكسر فى قدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة شيرين رضا تصوير مشاهدها في مسلسل "ليه لأ" مع المخرجة مريم أبو عوف وبطولة أمينة خليل والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تصور شيرين العمل رغم إصابتها بكسر في قدمها منذ فترة ولم تتعاف بشكل كامل من الإصابة حتى الآن، ولكنها تتحامل على نفسها وتصور مشاهدها واضعة الجبيرة على قدمها المكسور.

مسلسل "ليه لأ" تدور أحداث العمل فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم ويشارك فى البطولة هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى ومحسن محيى الدين وعبد الرحمن أبو زهرة، ومقرر عرضه فى النصف الأول من شهر رمضان على أن يتم عرض مسلسل من 15 حلقة آخر تقف على إنتاجه نفس الشركة بعنوان "جمجوم وفيديو" بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام فى النصف الثانى من الشهر الكريم.



شيرين رضا فى كواليس مسلسل ليه لأ

ويعرض لشيرين رضا في السينمات حالياً فيلم "رأس السنة" تأليف محمد حفظى وإخراج صقر فى تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم، حيث انطلق الفيلم يوم 5 فبراير الجارى كما شاركت كضيفة شرف في فيلم "الفيل الأزرق 2" مع النجوم كريم عبد العزيز وهند صبرى ونيللى كريم وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

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وتعود شيرين رضا بمسلسل "ليه لأ" إلى الدراما التليفزيونية بعد غيابها العام الماضى حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" مع النجمة يسرا والذى تم عرضه في شهر أكتوبر 2018 وشارك في بطولته نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.