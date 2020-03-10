شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الروك الأمريكي (بيرل جام) يؤجل جولته فى أمريكا الشمالية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فريق الروك الأمريكي (بيرل جام) تأجيل جولته الغنائية (جيجاتون تور)، بعد أن كان من المقرر أن تنطلق في 18 مارس وذلك في ضوء تفشي فيروس كورونا.

وذكر الفريق في رسالة نشرها على موقعه الإلكتروني: "يُقال لنا إن المشاركة في التجمعات الكبيرة على رأس قائمة ما ينبغي تجنبه حيث أصبحت هذه الأزمة الصحية العالمية تؤثر على حياتنا جميعا".

وكانت جولة الفريق صاحب الأغنيات الناجحة مثل (بلاك) و(إيفن فلو) تتضمن 17 حفلة في أمريكا الشمالية ويزداد تأثر الحياة اليومية في الولايات المتحدة بانتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث ألغيت حفلات ومؤتمرات وتأمر جامعات طلابها بالبقاء في المنزل.

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وأشار الموقع الإلكتروني للفريق إلى أن مواعيد كل الحفلات في الولايات المتحدة وكندا حتى نهاية أبريل نيسان تأجلت لكن لا يزال من المتوقع أن تبدأ جولة (بيرل جام) في أوروبا في موعدها المحدد في 23 يونيو حزيران بألمانيا ومن المقرر أن يطرح الفريق ألبومه الحادي عشر يوم 27 مارس بعنوان (جيجاتون).

وكان موقع هوليوود ريبورتر أعلن عن تأجيل عرض فيلم جيمس بوند حول العالم إلى نوفمبر المقبل، وذلك بعدما كان من المفترض طرحه عالميا في إبريل المقبل، إلا أن انتشار فيروس كورونا حول العالم بشكل مفزع دفع صناع الفيلم لعرضه في نوفمبر، وذلك بعد أيام قليلة من تأجيل جولته في الصين لأجل غير مسمى لنفس السبب، وهو تفشي فيروس كورونا في الصين.

وتدور قصة الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.