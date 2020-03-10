شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يهنئ زوجته بسمة بوسيل على أول تجربة إخراجية.. فيديو كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم تامر حسني على تهنئة زوجته بسمة بوسيل، على أول تجربة إخراجية لها، في فيديو كليب المطربة "عليا"، الذي تم طرحه أمس عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحصد أكثر من 600 ألف مشاهدة خلال ساعات.

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ونشر حسني الفيديو الكليب الجديد عبر حساباته المختلفة بمنصات السوشيال ميديا، وكتب: "مليون مبروووووووك لعليا بعد أغنية اطمن راجعة بأغنية جديدة وشكل جديد عليها ربنا يوفقك يا عليا، ومليون مبروووووووك حبيبتي بسمه أول تجربة إخراج ليها / ربنا يكرمكم ويكتبلكم كل النجاح / روّق علينا، كلمات والحان عزيز الشافعي، توزيع جلال الحمداوي".



رسالة تامر حسني المهنئة بالكليب الجديد

وأعلن حسنى، أمس، عن تأجيل كافة حفلاته المحددة فى شهرى مارس وأبريل 2020، حرصا على السلامة العامة للمجتمع وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات والتجمعات لموجهة فيروس كورونا.

وقال تامر حسنى، عبر صفحته على فيس بوك: "حرصا على السلامة العامة للمجتمع وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات والتجمعات، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس فتم تأجيل كافه الحفلات القادمة والمحددة في كل من شهر مارس وشهر أبريل 2020 ونرجو من الجميع اتخاذ كل الإجراءات الصحية للحفاظ على سلامة الأفراد والمجتمع.. تامر حسني".