صور.. تكريم هانى رمزى عن مشواره الفنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت ندوة لتكريم الفنان هانى رمزى داخل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع الدقى، وتم تكريمه عن مشواره الفني والنجاحات الذى حققها، وكان فى استقباله بحفاوة وترحيب شديد عدد من قيادات الأكاديمية، وتحدث الفنان هانى رمزى خلال الندوة عن بداية نجاحه والمحطات الفنية المهمة في مشواره، حيث وعد عددا من الطلاب بالاستعانة بهم في أعماله المقبلة، وفى لافتة إنسانية شارك هانى رمزى فى تكريم الطالبة رميساء ابنه شهيد الشرطة أحمد محمد أبو النور.

وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى الفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب. Advertisements فيلم "قسطى بيوجعنى" شارك فى بطولته كل من حسن حسنى، ومصطفى أبو سريع، وإخراج إيهاب لمعى، ويعود به هانى إلى السينما بعد آخر أفلامه "نوم التلات" الذى شاركته بطولته إيمان العاصى، وحسن حسنى، وأحمد جمال سعيد، تأليف فادى أبو السعود، وإخراج إيهاب لمعى.















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