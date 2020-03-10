شكرا لقرائتكم خبر عن تأجل فيلم Peter Rabbit 2 لخمسة أشهر بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة سوني تأجيل عرض الجزء الثاني من فيلم Peter Rabbit 2، الذى يأتى بعنوان The Runaway، لمدة خمسة أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا، بعد أن كان مقرر طرحه في شهر مارس الجاري بدور العرض السينمائي.

ووفقاً لمجلة " The Hollywood Reporter" فإن الشركة قررت تأجيل الجزء الثاني من الفيلم بسبب فيروس كورونا، بعد أن قررت بعض الدول منع التجمعات الكبيرة والتكدسات ومنها صالات السينما، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض كبير في نسبة الحضور لمشاهدة الفيلم والتي ستؤثر بشكل كبير على الإيرادات.

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وكان من المقرر أن يطرح الفيلم في إنجلترا وعدد من الدول الأوروبية يوم 27 مارس الجاري، ويوم 3 أبريل داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت بعض التقارير إلى أن شركة الإنتاج الشهيرة قررت تأجيل الفيلم على أن يعرض فى نهاية أغسطس المقبل، أو بداية شهر نوفمبر، فى حال انخفاض مؤشرات نسب الإصابة بالفيروس، وإعادة فتح صالات السينمات في جميع الدول.

ولم يكن فيلم Peter Rabbit 2 هو أول الأفلام التي تم تأجيلها من العرض، فسبق أن تم تأجيل فيلم جيمس بوند الجديد فيلم No Time to Die، الذي كان مقرر له ان يعرض في إبريل المقبل إلى شهر نوفمبر، وهو ما ساهم في خسارة فادحة لشركة الإنتاج وصلت لما يقارب الـ 50 مليون دولار.

وكان الجزء الأول من فيلم " Peter Rabbit" قد حقق إيرادات لشركة Sony Pictures وصلت إلى 115 مليون دولار محليا، حيث احتل المرتبة الخامسة لعام 2019 من حيث الأكثر تحقيقا للإيرادات للشركة، بالإضافة إلى إيرادات 210 ملايين دولار عالميا.