شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الفنان السورى معتصم النهار يفحص زملاءه قبل التصوير خوفا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الفنان السورى معتصم النهار بفحص درجة حرارة زملائه من الفنانين في كواليس تصوير مسلسل "ما فيي"، خوفا من تفشى فيروس كورونا، مستخدما جهاز لقياس الحرارة عن بعد.

وتداول رواد مواقع التواصل الفيديو، يظهر معتصم النهار قبل دخول التصوير ويفحص نفسه ثم يفحص زملاءه، ولم يعترض أي منهم.

وعلى صعيد آخر، سيشارك معتصم النهار ببطولة أربعة مسلسلات درامية خلال الفترة المقبلة، اثنان منها داخل السباق الرمضاني وهي "أسود فاتح" الذي تشارك في بطولته النجمة هيفاء وهبي والنجم المصري أحمد فهمي، ومسلسل "من الآخر".

وكان من المقرر أن يشارك معتصم النهار مع هيفاء وهبى فى فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" الذى تم الانتهاء من تصويره مؤخراً وجار تحديد موعد طرحه بدور العرض، حيث تم الإعلان عن انضمامه للفيلم ونشر صورة تجمعه بهيفاء والقائمين على الفيلم، إلا أن ارتباطاته بأعمال أخرى منعته من المشاركة فى الفيلم لاسيما وأن الأحداث تطلبت التصوير في مصر وأوروبا.

وأعلنت لبنان أول حالة وفاة من جراء فيروس كورونا (كوفيد 19)، اليوم الثلاثاء،لرجل 56 عام فى مستشفى رفيق الحريرى الجامعى.

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وبحسب وسائل إعلام لبنانية فإن المصاب كان مسافرا خارج لبنان وجرى نقله إلى مستشفى المعونات في منطقة جبيل، شمالى العاصمة بيروت، قبل أيام، وكان يعانى من بعض الأمراض المزمنة.

وفي مرحلة موالية، تم نقل المصاب إلى مستشفى رفيق الحريرى الجامعى، عقب التأكد من إصابته بفيروس "كوفيد 19".

وكانت مستشفى رفيق الحريرى أعلنت مساء أمس الاثنين عن تسجيل 9 إصابات جديدة في البلاد، وهو ما رفع إجمالى الحالات الحاملة للفيروس في البلاد إلى 41 حالة .

وكان لبنان قد أغلق المدارس وأوقف عددا من الأنشطة الأخرى، في إجراء وقائي لأجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بلغ حتى الآن 114544، في حين سجل وفاة 4026 أشخاص، وشفي من المرض 64032 .