شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل فعاليات مهرجان أبوظبى 2020 بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطر القائمون على مهرجان أبوظبى لعام 2020 أن يأجلوا الفعاليات وذلك نظرا للإجراءات الصحية العالمية والقيود على حركة السفر، لذلك تعلن مجموعة أبوظبى للثقافة والفنون في بيان رسمي عن تأجيل فعاليات مهرجان أبوظبى 2020 الرئيسية.

وبناء على هذا القرار يقوم حاليا القائمون على المهرجان بترتيب جدول مواعيد البرنامج الحافل بعروض ليتقرر إقامته فى أوقات لاحقة وظروف مواتية، كما ستتم إعادة قيمة التذاكر المباعة مسبقا للفعاليات المؤجلة.

وكان من المقرر إقامة حفل أوركسترا كليفلاند برفقة السير سايمون كينليسايد بقيادة المدير الفنى فرانز ويلسر، كذلك أوركسترا كليفلاند برفقة يو-يو ما بقيادة المدير الفنى فرانز ويلسر، مسرح الباليه الأمريكى – روميو وجولييت (العرض الأول)، ومسرح الباليه الأمريكى – روميو وجولييت (العرض الثاني)، وأوركسترا مهرجان أبوظبى للشباب: أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب، وقد تم الغاء كل هذه الفعاليات.

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تأجيل الفعاليات

يذكر أن مهرجان أبوظبى يحتفى بإعلان دولة الإمارات العام 2020 "عام الاستعداد للخمسين"، ترسيخا لقيم وحوار الثقافات والاستثمار فى الشباب والمستقبل، واحتفالا بتسعة وأربعين عاما حافلة بمنجزات الوطن وأيقونات نهضته الثقافية المستدامة والتى تتجسد فى الصروح العريقة للثقافة والفنون من متاحف ومعارض وفعاليات عالمية المستوى ومؤسسات ثقافية ساعية للمعرفة.



التأجيل







