شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الأول لفيلم "مولان" و"جيمس بوند" يتأجل مع ترقب هوليوود لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت شركة والت ديزني العرض الأول لفيلم الحركة (مولان) رغم أن انتشار فيروس كورونا الذى سيبقيه بعيدا عن الصين، ثانى أكبر سوق للأفلام السينمائية، لأجل غير مسمى.

‭ ‬‬‬وفى الوقت الراهن قررت شركات الإنتاج أنه من الضروري استمرار عرض الأفلام في دور السينما بمعظم أنحاء العالم. والاستثناء الرئيسي من هذا هو فيلم جيمس بوند الجديد "نو تايم تو داي" (لا وقت للموت) الذي أجله المنتجون من أبريل إلى نوفمبر.‬‬‬

ويراقب التنفيذيون في شركات الإنتاج عن كثب انتشار فيروس كورونا وجدول مواعيد الأفلام القادمة. ومن المقرر أن ينطلق موسم الصيف السينمائي المزدحم في الأول من مايو بفيلم "بلاك ويدو" (أرملة سوداء) من سلسلة أبطال مارفل الخارقين لشركة ديزني يليه جزء جديد من سلسلة "فاست آند فيوريوس" (سريع وغاضب) لشركة يونيفرسال التابعة لكومكاست كورب ثم جزء جديد من سلسلة "توب جان" لشركة بارامونت بيكتشرز التابعة لفياكوم وبعدها أفلام ضخمة الميزانية.

وإذا أبقى فيروس كورونا الناس بالمنازل أو أدى لإغلاق المزيد من دور السينما فسيهدد ذلك عائدات الأفلام خلال أكثر مواسم هوليوود ربحا، وأغلقت دور السينما أبوابها في أنحاء الصين وإيطاليا وأجزاء من فرنسا.

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وقال جيف جولدشتاين مسئول التوزيع المحلي في وارنر براذرز للإنتاج السينمائي التابعة لشركة (إيه تي آند تي): "إن الوضع يضع شركات الإنتاج في "موقف غير مألوف".

وأضاف أن وارنر براذرز لم تؤجل طرح أى من أفلامها "لكننا منفتحون. سنضع كل شيء في الاعتبار ونرى كيف تسير الأمور".

وقال الاتحاد الوطني لملاك دور السينما إن عرض الأفلام لا يزال آمنا من الناحية الصحية في معظم المناطق وستظل دور السينما مفتوحة "وفقا للضوابط المحلية".

ومن المتوقع بدء عرض (مولان) في الولايات المتحدة يوم 27 مارس وهو النسخة الحية من فيلم الرسوم المتحركة الشهير الذي يحمل نفس الاسم وبلغت تكلفة الفيلم الجديد 200 مليون دولار.