"شيلوه" ابنة أنجلينا جولى وبراد بيت بالعكاز بعد إجرائها عملية بالفخذ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرات المصورين شيلوه ابنة النجمين براد بيت وأنجلينا جولي وهي تسير بـ"عكازين"، وذلك بعدما أجرت عملية جراحية بالفخذ.

أنجلينا جولى

أنجلينا جولى واصطحبت أنجلينا جولي ابنتها شيلوه وابنتها بالتبني زهرة إلى إحدى دور العرض السينمائي لمشاهدة فيلم وقضاء وقت أسرى مع شيلوه وزهرة كنوع من الترفيه للابنة التي خضعت لعملية جراحية فى الفخذ واضطرت لالتزام المنزل والتحرك في أضيق الحدود.



أنجلينا جولى

زهرة Advertisements النجمة الأمريكية أنجلينا جولي زارت بلد ابنتها الكبرى بالتبني "زهرة" إثيوبيا، للاحتفال بعيد ميلادها الـ 15، كما التقت ساهلى ورق زودى رئيسة إثيوبيا، بالقصر الرئاسى فى العاصمة أديس أبابا، حيث ناقشا عددا من قضايا التنمية واللاجئين والمرأة، مؤكدة أن زيارتها تهدف لبحث عدد من القضايا الإنسانية، وقالت إنها جاءت لمناقشة قضايا اللاجئين والمرأة والأطفال والصحة. زهرة

شيلوه ابنة أنجلينا جولى وبراد بيت ومن آخر أعمال النجمة العالمية كان فيلمها Maleficent: Mistress of Evil ويعد فيلم النجمة أنجلينا جولى Maleficent: Mistress of Evil، تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكى، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزنى.

شيلوه ابنة أنجلينا جولى وبراد بيت



شيلوه ابنة أنجلينا جولى وبراد بيت

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