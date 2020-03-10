بعد "عود البطل".. حسن شاكوش مع أحمد سعد قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد سعد عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة مع مغني المهرجانات، حسن شاكوش. وعلق سعد على الصورة قائلا: "مع شاكوش قريبا". يُذكر أن الفنان حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية "عود البطل"، وحققت قرابة 20 مليون مشاهدة منذ طرحها.

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