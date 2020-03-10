فيديو| هيفاء وهبي ترقص على "بنت الجيران".. وعمر كمال يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر مغني المهرجانات عمر كمال عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو للفنان هيفاء وهبي وهي ترقص على أغنية بنت الجيران. وعلق عمر كمال على الفيديو: "لما بنت الجيران الحقيقة تغنى لنفسها". يُذكر أن الفنانة هيفاء وهبي تصور حاليا مسلسل "أسود فاتح"، بطولة: أحمد فهمي وشريف سلامة، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وروجينا، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل .

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