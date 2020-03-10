خطيبة تامر عاشور تنشر صورة لوالدتها: "شبهي ولا لا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت دارين حلمي، ملكة جمال الكون للسياحة عام 2019، وخطيبة الفنان تامر عاشور، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها مع والدتها.

وعلقت دارين على الصورة: "ماما شبهي ولا يا جماعة؟ ربنا ما يحرمني منها".

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وأكدت دارين حلمي، عودتها لخطيبها الفنان تامر عاشور، بطريقة مباشرة عبر حسابها بموقع إنستجرام، وذلك عقب إعلان الثنائي فسخ خطبتهما في 14 نوفمبر الماضي.

ونشرت دارين صورة لها، فسألتها إحدى متابعيها: "أنتوا لسه مخطوبين، لتقول دارين "آه".

وأعلنت "دارين" ، عن خطوبتها من المطرب تامر عاشور، في سبتمبر الماضي، حيث كتبت: "عايزة أقولك إنك أجمل حاجة حصلتلي، أنت أجمل حلم حلمته وحققته، معنديش أحلام بعدك تاني، ربنا عوضني بيك وبكل حاجة حلوة، ومبسوطة انك غيرتني، بحبك يا تامر، يا أجمل صدفة في حياتي كلها"، إلا أن الخطبة لم تستمر سوى أسابيع معدودة، ليعلنا عن فسخ الخطبة.