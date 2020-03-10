إخراج بسمة بوسيل..عليا تطرح "روق علينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: طرحت الفنانة عليا أحدث أغانيها "روق علينا"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب" إخراج بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني. أغنية "روق علينا"، كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي، توزيع الموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وظهر في الأغنية الفنان إسلام جمال كموديل. ويُعد كليب "روق علينا"، بمثابة عودة عليا للساحة الغنائية، بعد توقفها فترة طويلة منذ أن قدمت آخر أغانيها "اطمن"، مع تامر حسني عام 2010.

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