شاهد..عمل جديد يجمع أحمد سعد بـشاكوش

نشر الفنان أحمد سعد صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ظهر "سعد" برفقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أئناء تسجيلهم عمل جديد من داخل احدى إستديوهات التسجيل الصوتي، حيث علق قائلاً:" قريباً ". أئناء تسجيلهم عمل جديد من داخل احدى إستديوهات التسجيل الصوتي، حيث علق قائلاً:" قريباً ". Advertisements يذكر ان اخر اعمال الفنان أحمد سعد، كليب أغنية "مامي كوسا"، وشاركه في الغناء كلاً من حسن الشافعي، كنكا، كما كسر الكليب حاجز الـ 7 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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