نشرت الفنانة مي الغيطي مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "الغيطي" على الصور:" هيلا هيلا هوب .. آخر أيام الجامعة قبل ما تقفل عشان الكورونه ". أيام الجامعة قبل ما تقفل عشان الكورونه ". Advertisements يذكر ان أخر أعمال الفنانة مي الغيطي، مسلسل " في كل أسبوع يوم جمعة "، وشاركها العمل نخبة من نجوم الفن، وأبرزهم:" منة شلبي، اسر ياسين، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، رشدي الشامي "، الفيلم من اخراج: محمد شاكر خضير، وتأليف: إبراهيم عبد المجيد. أسبوع يوم جمعة "، وشاركها العمل نخبة من نجوم الفن، وأبرزهم:" منة شلبي، اسر ياسين، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، رشدي الشامي "، الفيلم من اخراج: محمد شاكر خضير، وتأليف: إبراهيم عبد المجيد.

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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا..مي الغيطي تودع أيام الجامعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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