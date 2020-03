ريفروود تؤجل حفلها برفقة ميديك وكاتو حافظ

أعلن باند ريفروود عن تأجيل حفله الغنائي برفقة باند ميديك، والفنان كاتو حافظ، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكان ريفروود يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا في مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، يوم السبت الموافق 21 من شهر مارس الجاري، على مسرح القاعة الكبرى.

وجاء قرار تأجيل الحفل بناء على قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا .. فقد قرر الاستاذ الدكتور مصطفى

الفقي مدير مكتبة الاسكندرية إيقاف كافة الفعاليات والندوات والمؤتمرات والحفلات والمعارض وعروض القبة السماوية طوال شهر مارس ولحين اشعار اخر في هذا الشأن.. حفظ الله مصر وشعبها.

وبناء عليه أعلن ريفروود تأيده لقرار إلغاء الحفل حرصًا على سلامة جمهوره، قائًلا: مساء الخير .. يؤسفنا إعلان أنه قد تم تأجيل عرضنا في مكتبة الإسكندرية لأجل غير مسمي نظرًا للظروف التي تمر بها

البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا .. دمتم سالمين و حفظكم الله.

Advertisements

يشار إلى أن باند ريفروود طرح سابقًا ألبوما بعنوان Fairytale، ويضم الألبوم 10 أغان أبرزها: Believing، Poisoned love، Nightfall Overture، Marionette، Queen of the night، Lost In Nature، كما حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكترونية.

يذكر أن ميديك باند طرح مؤخرًا أغنية بعنوان Jabermount، هي أولى أغنيات ألبوم ميديك الجديد، والذي يحمل أسم Niflheim، وشاركه في الغناء باند ديملايت، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

جدير بالذكر أن الفنان كاتو حافظ طرح مؤخرًا أحدث كليباته بعنوان حلم، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.