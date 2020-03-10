من جديد.. أحمد سعد يثير الجدل برفقة فتاة

ظهر الفنان أحمد سعد بصورة مثيرة للجدل مع إحدى الفتيات أثناء حضورهما مناسبة خاصة داخل أحد الفنادق الكبرى. وأثارت الصورة تساؤلات كثيرة حول علاقته بالفتاة، وحضر في تلك المناسبة عدد من نجوم الفن والرياضة، ومن بينهم: الفنان ماجد المصري، والكابتن محمد زيدان برفقة زوجته. تلك المناسبة عدد من نجوم الفن والرياضة، ومن بينهم: الفنان ماجد المصري، والكابتن محمد زيدان برفقة زوجته. Advertisements يذكر أن الفنان أحمد سعد طرح مؤخرًا كليب جديد بعنوان "مامي كوسا"، وشاركه في الغناء كل من الفنان حسن الشافعي والفنان الشعبي كنكا، كما كسر الكليب حاجز الـ 7 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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