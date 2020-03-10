احتمالية تغيير موعد مهرجان Coachella من أبريل لأكتوبر

أعلنت إدارة مهرجان Coachella الموسيقي لعام 2020، من المرجح أن يتم تغيير موعد المهرجان من أبريل إلى أكتوبر بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تعمل الإدارة علي ذلك حاليا وذلك بسبب تفشي الفيروس في كاليفورنيا



وكان القائمون علي مهرجان قد أعلنوا عن بعض أهم الاسماء التي من المقرر أن تشارك في فعاليات المهرجان الذي ينتظره قطاع كبير من محبي وعشاق الموسيقي والغناء في العالم ، ويأتي في

المقدمة النجم العالمي ترافيس سكوت الذي يتمتع بشعبية جارفة حول العالم، والذي قدم عدد هائل من الأعمال الغنائية الناجحة و أبرزهم " Highest In The Room " التي حصدت سلسلة طويلة من النجاحات خلال 2019، كما يشارك في مهرجان "Coachella festival" لعام 2020 فرقة الروك الأمريكية Rage Against the Machine و مغني الراب الشهير فرانك أوشن .كما يشارك في هذا الحدث عدد كبير من النجوم منهم كيلفن هاريس و بيج شون، أيضا يشارك بالفعاليات لويس كابالدي و Charlie XCX و النجم العالمي ليل ناس أكس التي استطاع ان يحقق الكثير من النجاحات خلال عام 2019، وخلت القائمة النجمة العالمية لانا ديل راي التي تتميز بموهبتها الفريدة وشعبيتها الجارفة حول العالم، وتشارك أيضا النجمة الإنجليزية FKA twigs وغيرها من الأسماء البارزة علي الساحة الغنائية .وحتي الان لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن الموعد الجديد في ضوء هذا التأجيل.