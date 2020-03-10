بالصور- نيللي كريم تحتفل بعيد ميلاد يسرا على طريقتها

ميرنا وليد - بيروت - حرصت الممثلة المصرية ​نيللي كريم​ على تهنئة الممثلة المصرية يسرا في عيد ميلادها اليوم، على طريقتها الخاصة، إذ نشرت مجموعة من الصور التي تجمعهما سوياً، عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ووجهت إليها رسالة جاء فيها: "كل سنة وانتي طيبة، أنا سعيدة ومحظوظة بوجودك في حياتي".

ويشار إلى أن يسرا كانت ضمن المكرمين في مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة عبلة الأسود، داخل معهد العالم العربي بباريس بحضور 50 شخصية من أبرز نجوم وصناع الدراما المصرية. وحصدت يسرا على لقب سفيرة الدراما العربية، من المهرجان، وتسلمت التكريم من رئيس المعهد العالم العرب ووزير الثقافة السابق بفرنسا.

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