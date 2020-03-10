إليسا تعايد هيفا وهبي وتصفها بـ"الديفا" والأخيرة تردّ

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ زميلتها الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ لمناسبة عيد ميلادها، إذ كتبت لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"عيد ميلاد سعيد أيتها الديفا الجميلة، السنين تمرّ وتثبتين كم أنت إنسانة جميلة، إستمري بالتألق طوال السنين القادمة".

وبدورها ردّت هيفا بالقول:"اتمنى أن تكوني مباركة بحياة مليئة بالفرح عزيزتي إليسا".

ومن ناحية أخرى، وفي دردشة مع المتابعين عبر صفحتها الخاصة، ردت إليسا على الكثير من أسئلتهم ولاسيما عن تفاصيل ألبومها المنتظر الجديد.

وأكدت اليسا انه سيكون هناك طرح لعدة اغنيات من الالبوم قبل طرحه بشكل كامل ونهائي، وذلك ضمن الاستراتيجية الخاصة بالتسويق له.

كما أشارت الى ان هناك 5 اغانِ لبنانية في الألبوم والبقية ستكون مصرية، ومن بعض التفاصيل التي تحدثت عنها أن أغنية عظيمة تتحدث عن قصة كل إمرأة. وأن هناك أغنيتين مع أمير طعيمة وأغنية مع علي المولى وأغنية مع زياد برجي.

ومن أهم الاسئلة التي اجابت عنها إليسا :"هل سيكون الالبوم الاخير فعليا في مسيرتك؟" لتجيب سيكون الاخير مع روتانا، لكني سأنتج لنفسي بعده، ولكن روتانا تبقى عائلتي.

أما عن غناء تيتر مسلسل، فقالت انه على الارجح أن تغني أحد التيترات.

وعن إحياء إليسا حفل في أعياد بيروت هذا العام، قالت ممازحة "بحسب الكورونا".