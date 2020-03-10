ميرنا وليد - بيروت - تردد العديد من الأخبار التي تفيد بأن النجم العالمي ​دانيال رادكليف​ مصاب ب​فيروس كورونا​، الأمر الذي اثار ضجة كبيرة بين اصدقائه، لكن تبين لاحقا ان هذا الخبر غير صحيح وقد نُشر من خلال حساب مزيف.

الجدير ذكره ان دانيال رادكليف نجم سلسلة أفلام "هاري بوتر"، كان كشف مؤخرا عن الآثار السلبية التي واجهها عندما حصد الشهرة في عمر مبكر، حيث قدم أول جزء من "هاري بوتر" في عام 2000، مشيرا الى انه كان يتناول خلال هذه الفترة الخمور بشراهة لكي يتجنب الشهرة التي حصدها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل دانيال رادكليف مصاب بفيروس كورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.