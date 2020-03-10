تامر حسني يشجع زوجته بسمة بوسيل في أولى تجاربها الإخراجية

ميرنا وليد - بيروت - حرص الممثل المصري ​تامر حسني​ على تهنئة زوجته بسمة بوسيل، بعد أول تجربة إخراجية لها، في فيديو كليب الفنانة "عليا"، الذي تم طرحه أمس على يوتيوب، وحصد أكثر من نصف مشاهدة في وقت قصير.

ونشر حسني الفيديو الكليب الجديد عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي وعلّق قائلاً: "مليون مبروووووووك لعليا بعد أغنية اطمن راجعة بأغنية جديدة وشكل جديد عليها ربنا يوفقك يا عليا، ومليون مبروووووووك حبيبتي بسمة أول تجربة إخراج ليها / ربنا يكرمكم ويكتبلكم كل النجاح / "روّق علينا"، كلمات والحان عزيز الشافعي، توزيع جلال الحمداوي".

ويشار الى أن مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل دخلت عالم الإخراج من خلال فيديو كليب أغنية "روق علينا" للفنانة عاليا.

يذكر أن عاليا قدمت سابقا ديو مع الفنان المصري تامر حسني زوج بوسيل في أغنية "أطمن" والتي صدرت في ألبومه "اخترت صح" سنة 2010.

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