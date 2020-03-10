أندريه ناكوزي تُفجع بوفاة عمها

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة اللبنانية ​أندريه ناكوزي​ خبر وفاة عمها وديع مخايل نصر الناكوزي، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت أندريه: "الله يرحمك يا عمّي... سلّم على الكلّ، مش قادرة عِدُّن.. صارو كتير كتار ... بس سلام خاص لَحبيب قلبك بابا الياس ...رح اشتقلك كتير"، ناشرة بدورها تفاصيل العزاء.

من اسرة موقع الخليج 365 نتقدم بأحرّ التعازي لـ أندريه ناكوزي راجين الله ان يسكن الراحل فسيح جناته.

وقد تلقّت اندريه عدد كبير من التعليقات التي قدمت لها العزاء وشاركتها حزنها.

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