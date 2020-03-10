بالصور- دانيال كريغ عاري الصدر بجسم مشدود

ميرنا وليد - بيروت - صدم النجم العالمي دانيال كريج محبيه بظهوره عاري الصدر في جلسة تصوير خضع لها لصالح إحدى المجلات العالمية، حيث ظهر عاري الصدر مكتفياً بارتداء بنطال جينز تركه مفتوحا وهو ما أظهر احتفاظه بجسد ممشوق ومشدود رغم بلوغه سن الـ 52 عاما. وأثار كريغ بظهوره المثير هذا على غلاف مجلة GQ المعجبات الذين أشادوا بإطلالته رغم كبر سنه.

ويشار الى أن آخر أعمال دانيا كريغ فيلم Knives Out وهو من نوع أفلام الجرائم والدراما وهو من بطولة كاثرين لانجفورد، أنا دي أرماس، كريس إيفانز، دانيال كريج، إدي باترسون، مايكل شانون، جيمى لي كورتيس، طوني كوليت، جايدين مارتيل، كريستوفر بلامر، لاكيث ستانفيلد، دون جونسون، والعمل من تأليف وإخراج ريان جونسون.

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