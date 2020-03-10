هذا ما يفعله مصطفى الخاني قبل النوم-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل السوري ​مصطفى الخاني​ صورة له برفقة ابنة اخته، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

واظهرت الصورة احتضان الطفلة لخالها الذي علّق على الصورة قائلا: "ميمي خانم حبيبة خالو، نحن هيك منعمل قبل ما ننام ، ضمات وبوسات وبعدين بيجو النومات، و انتوا كيف بتناموا؟".

الجدير ذكره ان مصطفى الخاني كان هاجم مؤخرا زميله الممثل السوري ونقيب الفنانين زهير رمضان وذلك بسبب أدائه ودور النقابة، وكتب عبر صفحته الخاصة: "لو كنت نقيبا للفنانين وسمعت ما يقوله الفنانون حاليا عن النقيب لإستقلت فورا، فالنقيب الذي لا يحمل هم الفنانين يصبح هماً على الفنانين".

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