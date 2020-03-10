أردني يبلغ من العمر 103 عام يحتفل بعقد قرانه‎‎

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 مارس 2020 06:53 مساءً - احتفل الحاج عارف عطية الجداية البالغ من العمر 103 عام ويعيش في بلدة صما شمال الأردن بعقد قرانه على سيدة تبلغ من العمر 49 عاما .

وقال أقارب الحاج عارف عطية الجداية في تصريحات صحفية إنه أقدم على تلك الخطوة لرغبته في أن تستكمل زوجته معه حياته عقب وفاة زوجته الأولى منذ عدة أشهر .

وأشاروا إلى أن أبناء الحاج عارف قد حاولوا إقناعه أكثر من مرة من قبل للعيش معهم في منازلهم عقب وفاة زوجته .. إلا إنه رفض هذا الأمر وأكد على رغبته في العيش بمنزل مستقل مع زوجته .

كما أكدوا على أن الحاج يشعر بالسعادة لإقدامه على هذه الخطوة ويتمنى أن ينعم بحياة مستقرة وهنيئة .. وأضافوا إنه يتمتع بصحة جيدة وبروح شبابية شجعته على الزواج مرة أخرى في هذا العمر .

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