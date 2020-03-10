بعدما دعاه باسم سمرة لتحدي أمام الجمهور.. محمد رمضان يرد: معنديش وقت

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان المصري محمد رمضان، على طلب الفنان باسم سمرة، بعمل مناظرة تجمعهما، بفيلم روائي قصير مدته 10 دقائق فقط بعد حالة الجدل التي أثيرت بينهما مؤخرًا.

محمد رمضان، قال في تصريحات تلفزيونية له، إنه يحب الفنان باسم سمرة، وفيما يتعلق بالمناظرة قال: “باسم أخويا وحبيبي ومش مستاهلة تحدي ومعندناش وقت.. لو فاضي هعمل كدا”.

بداية الأزمة بين محمد رمضان، وباسم سمرة، كانت على خلفية دفع الأخير له خلال تواجدهما في أحد الأفراح الشعبية، وقال محمد رمضان، في تعليقه على الواقعة، إن باسم سمرة لم يكن في وعيه، عندما دفعه في المناسبة، مضيفًا: “لو كان في وعيه كنت ناولته بإيدي الشمال”.

ورد باسم سمرة، على كلام رمضان قائلًا: “أنا مقدرش أرد عليه أنا ابن ناس”، مشيرا إلى أنه يدعوه لفيلم 10 دقائق روائي قصير ببطولة مشتركة لمناظرته في التمثيل.

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وأضاف: “محمد رمضان الشيطان سايقه ومعرفش إيه الهبل اللي بيقوله ده.. ما تصحي يا ابني لنفسك .. أنت بتقول نمبر وان وأنا هوريك.. لكن ميطلعش على التلفزيون يقل مني أنا مش عيل صغير”.

من ناحية أخرى، يشارك محمد رمضان، في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل “البرنس”، ”البرنس”، بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، روجينا، نجلاء بدر، ريم سامى، دنيا عبدالعزيز، صفاء الطوخى، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، إنعام الجريتلى، إخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

المسلسل تدور أحداثه في قالب اجتماعي حول حياة إحدى الشخصيات في المجتمع المصري، ويجسد محمد رمضان، خلال العمل شخصية رضوان البرنس اليتيم الذي فقد والدته ولديه أشقاؤه ليسوا جميعهم من أم واحدة.