النجم العالمي جيمى جون لوى في زيارة لمعبد الأقصر.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قام النجم العالمي جيمى جون لوى، بزيارة لمعبد الأقصر، وذلك على هامش مهرجان السينما الإفريقية هناك قبيل المؤتمر الصحفى الخاص به ضمن فعاليات المهرجان الكبير.

وكانت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، قد قررت استئناف باقى فعاليات اليوم بعد توقفها بشكل طارئ لخضوع عدد كبير من نزلاء الفنادق بالأقصر للكشف الطبى فى محاولة مسح شاملة كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا المستجد.

ويعد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.

Advertisements

وكرم المهرجان في دورته الحالية النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة.

والجدير بالذكر أن هذه الدورة من المهرجان تحمل هذا العام اسم الفنان والنجم المصري الكبير الراحل فريد شوقي.

وشهد حضور النهرجان عدد كبير من نجوم الفن المصري ومنهم الرئيس الشرفي للمهرجان النجم الكبير محمود حميدة، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة زينة والفنانة رانيا يوسف وعدد كبير من نجوم ونجمات الفن المصري.