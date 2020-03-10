هاري ستايلز يبني منزلا ضخما بتكاليف باهظة.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبني حاليا، نجم البوب والمطرب البريطاني هاري ستايلز، قصر فخم بقيمة 39 مليون دولار، بعد شراء عقارين بملايين الدولارات من أجل دمجهما في مبنى واحد.

وبحسب موقع الديلي ميل فإن العضو السابق اشترى لفرقة “ون دايركشن” الشهيرة منازل مجاورة تعود للقرن الثامن عشر في شمال لندن، واستأجر مصممة الديكورات الشهيرة فيكي تشارلز لتزيين وتصميم ووضع اللمسات النهائية على قصره الخاص.

Advertisements

وقد دفع النجم البالغ من العمر 26 عاما في المرة الأولى 12 مليون دولار لأحد المنازل، ثم أكثر من 5 ملايين دولار أخرى لشراء العقار المجاور، ويضم المنزلان عشر غرف نوم وغرفة ألعاب وسينما، ولكل منها درج حلزوني مثير للإعجاب، كما أن كليهما يحتويان على أروقة أنيقة ومداخل بأضواء وأبواب مكسوة بالألواح ونوافذ ضخمة.

ومن المقرر أن يكون ذلك القصر المزودج الذي يقع على طريق خاص مكان الإقامة والملاذ الخاص للنجم الشهير، وقال أصدقاء ستايلز، الذي يمتلك ثروة تقدر بأكثر من 78 مليون دولار، إنه يتطلع للإشراف على مشروع تحديث ضخم وصعب لبعض الوقت، ولم يتم تقديم الخطط إلى المجلس المحلي، لكن من المفهوم أن هناك قدرا كبيرا من العمل الهيكلي الذي يتعين القيام به.

والجديرب بالذكر أنه في عام 2016، قام النجم العالمي بتوسيع محفظته عن طريق شراء منزل فخم مكون من أربع غرف نوم في هوليوود هيلز والذي يتميز أيضا بوجود سبا، سينما، صالة ألعاب رياضية ومناظر خلابة على المحيط، مقابل 7 ملايين دولار، وطرحه في السوق في مايو 2017 مقابل 7.8 مليون دولار، لكن بعد أن كافح لبيعها لمدة عامين، باعها مقابل 6 ملايين دولار في العام الماضي.