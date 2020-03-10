تأجيل حفلات تامر حسني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري تامر حسني، تأجيل حفلاته المقبلة وذلك خوفًا من انتقال فيروس كورونا بسب التجمعات.

تامر حسني، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “حرصًا على السلامة العامة للمجتمع و تماشيًا مع الاجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات و التجمعات، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس”.

وأضاف: “تم تأجيل كافة الحفلات القادمة و المحددة في كل من شهر مارس و شهر إبريل ٢٠٢٠”.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

تامر حسنين كان من المقرر أن يحيي حفلًا يوم يوم 12 مارس الجاري، في إحدى الحدائق الجديدة بالشيخ زايد، كما كان يستعد لإحياء حفل أخر يوم 13 مارس لطلاب جامعة العلوم الحديثة والآداب، وكذلك يوم 21 من الشهر الجاري، في إحدى الأندية الشهيرة.

وكانت شركة شركة “أمازون للحفلات” قد أعلنت عن تأجيل حفل الفنان المصري تامر حسني، الذي كان من المقرر إقامته بمركز المنارة يوم الجمعه المقبل 6 مارس.

منظم الحفلات ياسر الحريري كشف أن سبب إلغاء الحفل يعود لوفاة دكتور محمد رجب عضو هيئة التدريس بالأكاديمية الحديثة، وزوج دكتورة منى البسيوني عميد الأكاديمية، موضحا أن ذلك تم بالاتفاق مع الفنان تامر حسني.