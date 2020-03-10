سر عدم حذف أحمد إبراهيم لصوره مع أنغام.. وهي ترد بالخلع

الثلاثاء 10 مارس 2020

انغام واحمد ابراهيم

رغم إعلان الموزع الموسيقي المصرى أحمد إبراهيم عن إختيار النجمة المصريه أنغام الابتعاد عنه والإنفصال من خلال منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك، إلا أنه لم يحذف صورهما بحسابه على "إنستغرام"، وهو ما أثار جدلاً كبيراً رغم قيام كل منهما بإلغاء المتابعة للآخر .



وتوقع الكثير عدم حذف إبراهيم للصور حتى هذه اللحظة لأنه يسعى للعودة لها وأن هناك محاولات للصلح .

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وكانت تقارير إعلامية أفادت عن تصاعد الخلافات بين الثنائي، حيث أشارت التقارير إلى تقدم أنغام بدعوى خلع ضد زوجها الذي رفض طلاقها كنوع من الضغط عليه من أجل الوصول إلى الانفصال الودي.

وأشار برنامج ET بالعربي إلى أن انفصال أنغام وزوجها حدث منذ خمسة أشهر وتم الكشف عنه في الأيام القليلة الماضية بعد أن قامت أنغام بحذف إبراهيم من حساباتها على السوشيال ميديا.

وبعدها إضطر إبراهيم للاعلان عن انفصالهما من خلال رسالة مؤثرة أكد من خلالها على حبه الكبير لأنغام وتقديره لها، وبأن التجاوزات والانتقادات التي طالت علاقتهما كانت السبب في تدهور العلاقة بينهما، وقال: "اتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي اوله البعد عني للاسف لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوة