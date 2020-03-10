- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة غناء محمد رمضان دويتو باللغة الفرنسية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 مارس 2020
محمد رمضان
نشر الفنان المصري محمد رمضان منذ فترة على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص بإنستغرام صورة تجمعه بغني الراب الفرنسي مايتر جيمس، وأعلن عن مفاجأة قادمة، وهو ما دعا جمهوره لتخمين ماهية المفاجاة التي يعدها رمضان وخمن عدد كبير منهم أنها ربما تكون أغنية دويتو مع المطرب الفرنسي.
لكن مغني الراب الفرنسي، كشف عن حقيقة المفاجأة التي أعلن عنها رمضان، خلال حلوله ضيفاً على برنامج ET بالعربي، حيث أكد تعاونهما معاً في دويتو غنائي، لكنه سيكون مفاجأة فعلاً لجمهور رمضان.
وقال جيمس من خلال اللقاء: "نفذت أغنية مع محمد رمضان لم يتم صدورها، ولكن سترونها قريباً".
وعلق الكثيرون من جمهور رمضان على الفيديو متسائلين إذا ما كان سيغني بالعربية أم بالفرنسية؟
يذكر أن محمد رمضان يواصل العمل الآن على مسلسل البرنس المقرر طرحه في رمضان 2020، حيث يشاركه البطولة أحمد زاهر وإدوارد ونور اللبنانية.
وواجه رمضان أزمة قد تؤدي إلى عدم عرض المسلسل في رمضان وذلك بعد انسحاب الفنانة إنجي المقدم واعتذارها عن عدم استكمال دورها فيه وهو ما وضع رمضان والمخرج محمد سامي في ازمة لضيق الوقت والبحث عن فنانة اخرى تؤدي دور إنجي.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة غناء محمد رمضان دويتو باللغة الفرنسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.