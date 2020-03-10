مفاجأة غير متوقعة لهيفاء وهبي يوم ميلادها تحولها لطفلة

الثلاثاء 10 مارس 2020

هيفاء وهبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمفاجأة التي أعدها فريق مسلسل "أسود فاتح" للفنانة هيفاء وهبي للاحتفال بيوم ميلادها وكانت الأجواء مميزة.



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ونشرت هيفاء مجموعة من المقاطع عبر خاصية الستوريز على تطبيق "انستغرام" للزينة المميزة التي تم تجهيزها من البالونات وقالب الحلوى، والعزف على الطبل والمزمار أغنية عيد الميلاد، فتفاعلت مع فريق العمل بالرقص بعفوية وبدت في غاية السعادة بهذه المفاجأة.

وتفاعلت النجمة اللبنانية مع الأجواء كالاطفال وعزفت على الطبلة ورقصت بعدها على أغنية "بنت الجيران" وسط البالونات الزهرية اللون. وعلقت قائلة: "أحلى عيد ميلاد ده ولا إيه شكرا على المفاجأة الحلوة".

يذكر أن وهبي تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "أسود فاتح" الذي تخوض به السباق الرمضاني لعام 2020.