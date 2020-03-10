مصطفى الآغا يرفض "المعابطة والتبويس" وأصالة تصر على ذلك

الثلاثاء 10 مارس 2020

مصطفى الآغا

نشر الإعلامي مصطفى الآغا، على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، تعليقاً أشار فيه إلى ضرورة توخي الحذر إزاء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.



وكتب معرباً عن استغرابه الاستهتار الذي يبديه بعض الأشخاص في هذا الشأن: "رغم خطر كورونا إلا أن هناك من يصر على السلام معابطة وتوبيس".

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وأضاف: "يا أخي إن لم تكن صحتك تهمك فصحتي وصحة أهلي ومجتمعي ومكان عملي تهمني. الشغلة مش عنتريات وإظهار محبة (قد تكون زائفة أو روتينية). لنبتعد عن العناق حتى مع من نحب".

وأطلق بهذا موجة من التعليقات وكان أبرزها ذلك الذي نشرته الفنانة السورية أصالة حيث كتبت: " أنا متلّ اللي عمّ تحكي عنّه بسلّم وببوس وبحضن"

ونشر فيديو له مع أحد ضيوفه واشار من خلاله ممازحاً إلى ظهور بعض الأعراض على الأخير. وعلق: "الدكتور جمال صالح سلم علي باليد.بعدين اتعرق من الحرارة وأنا خفت الله يستر". وحقق من خلاله أكثر من 23 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن العديد من المشاهير يتفاعلون مع قضية الفيروس الشائع من خلال نصائح يقدمونها لمتابعيهم ومنهم مقدم البرامج اللبناني وسام بريدي الذي اعتبر أن الاستهتار هو سبب انتشار الفيروس.