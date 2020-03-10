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تغيّر غير متوقع في مجرى التحقيقات في قضية زوج نانسي عجرم

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الثلاثاء 10 مارس 2020

نانسى عجرم

بعد الانتهاء من مراسم دفن الشاب محمد الموسى في سوريا، تقرر تأجيل الجلسة التي كانت ستعقد صباح اليوم الثلاثاء والمتعلقة بقضية فادي الهاشم بشأن قتله للشاب بعد دخوله خلسة إلى منزله بعد منتصف الليل مع بداية العام الحالي.

 

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وأكد أحد المتابعين القانونيين للقضية، المحامي أشرف الموسوي لـEt بالعربي أن جلسة التحقيق المقررة منذ الشهر الماضي تم تأجيلها بسبب الأوضاع الصحية التي تسود لبنان نتيجة إنتشار فيروس كورونا، وذلك بناء على تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.

 

وأوضح أنه من الطبيعي أن تحدد جلسة قادمة لاستكمال التحقيقات أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان وإجراء ما يراه مناسبا لختم التحقيق.

 

وكانت عائلة القتيل قد تسلمت جثمانه الأحد، وتم تشييعه امس (الإثنين) إلى مثواه الأخير، وقامت محاميته بنشر صور لنعشه وكتبت قائلة: ‏"محمد الموسى إلى مثواه الأخير. اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض، اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن".

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