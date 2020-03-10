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شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يحرم مادونا من حفلات باريس والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 مارس 2020
ألغت المغنية الأمريكية الشهيرة مادونا حفلين في العاصمة الفرنسية باريس، في إطار جولتها "مدام إكس"، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكتبت الصفحة الرسمية لمادونا على الإنترنت أن شركة "لايف نيشن" المنظمة للحفلات، قررت تأجيل حفلين بعدما حظرت فرنسا إقامة فعاليات كبيرة يزيد عدد المشاركين فيها على 1000 شخص.
كان من المقرر إقامة الحفلين الثلاثاء والأربعاء في قاعة "جراند ركيس" للحفلات. وسيكون بإمكان المشاركين استرداد قيمة تذاكر الحفل.
وتم إرجاء هاتين الحفلتين من قبل بسبب إصابة لمادونا.
وأعلنت فرنسا، الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد إلى 30 حالة.
وتخطى عدد وفيات الفيروس الوبائي، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، 4 آلاف شخص حول العالم، ووصل عدد المصابين إلى نحو 113 ألفا و378 حالة.
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