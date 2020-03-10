السبت.. انطلاق الموسم الأول من مسلسل إلا أنا

الثلاثاء 10 مارس 2020

تبدأ شبكة قنوات (dmc) المصرية، السبت، عرض حلقات مسلسل "إلا أنا" الذي يتألف من 60 حلقة، إنتاج شركتي سينرجي وأروما ستديوز، وفكرة الكاتب يسري الفخراني.



أحداث مسلسل "إلا أنا" مستوحاة من الواقع، وتدور حول 10 قصص، كل قصة 6 حلقات، ولكل حكاية مؤلف ومخرج.

وتضم قائمة المخرجين أسماء مهمة منها: أحمد شفيق ومريم الأحمدي ومحمود كامل ومحمد أسامة وتامر عشري، وأحمد حسن، أما قائمة المؤلفين فتشمل: عبير سليمان، وأمين جمال، ونجلاء الحديني، وريم القماش، ومحمد الدباح، ومحمد محرز وعمر عبد الحليم.

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ويشارك في بطولة المسلسل 6 نجمات هن: كندة علوش، ووفاء عامر، وجميلة عوض، وأروى جودة، وحنان مطاوع، وشيري عادل، وجميلة عوض ونادية رشاد، والعديد من النجوم الكبار منهم صبري فواز، وكمال أبو رية، وأحمد صفوت، ومحمد علاء، ومحمد عز وطارق عبدالعزيز.

ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل الصمت الزوجي، طموح وكفاح المرأة، ونظرة المجتمع المصري للمرأة المطلقة.

يذكر أنه تم الانتهاء من تتر المسلسل.. تأليف الشاعر تامر حسين وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، غناء لينا شاماميان، وتحمل الأغنية عنوان "هنعيش ونشوف".