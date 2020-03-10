أقوى 6 أفلام أجنبية تنبأت بظهور كورونا

الثلاثاء 10 مارس 2020

مع انتشار فيروس كورونا الجديد وتفشي حالة الهلع مع تزايد الحالات المصابة، ربط البعض بين تشابه أعراض الفيروس وفيلم "Contagion - عدوى".



فيلم "عدوى" ليس الفيلم الوحيد الذي جسّد مخاوف تفشي وباء من شأنه القضاء على الجنس البشري، إذ تحفل السينما الأمريكية بمثل هذه النوعية من الأفلام.

موقع "ديسايدر" الأمريكي يستعرض في التقرير التالي أبرز الأفلام الأجنبية التي تنبأت بوجود فيروسات قاتلة تهدد الجنس البشري، من قبل ظهور فيروس كورونا الجديد.

1- Contagion "عدوى"

لاقى فيلم "عدوى" منذ انتشار فيروس كورونا عالمياً اهتماماً يفوق الاهتمام الذي تلقاه إبان طرحه عام 2011.

تتشابه أحداث الفيلم مع نشأة الفيروس إلى حد ملحوظ، إذ تدور أحداثه حول فيروس يظهر في آسيا ينتقل سريعاً ويسبب وفاة الآلاف وسط تخبط حكومي في محاولة للسيطرة على حالة الهلع الجماعي وإيجاد علاج سريع.

2- Outbreak "اندلاع"

يدور الفيلم حول تفشي فيروس يشبه إيبولا في تأثيره، داخل بلدة صغيرة في ولاية كاليفورنيا، بينما يحاول فريق من العلماء اكتشاف علاج للمرض.

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3- 28 Days Later "بعد 28 يوماً"

يتناول الفيلم تأثير تفشي فيروس غامض في إنجلترا، ومحاولة قلة من الناجين إيجاد مأوى لهم يقيهم من الإصابة بالفيروس.

4- World War Z "حرب الزومبي العالمية"

الفيلم من بطولة براد بيت، ويدور حول موظف سابق بالأمم المتحدة يسافر حول العالم لإيجاد علاج لفيروس قاتل يهدد بتدمير البشرية.

5- Train To Busan "قطار بوسان"

يدور الفيلم حول تفشي فيروس يحوّل البشر إلى زومبي (موتى أحياء) في كوريا الجنوبية، بينما يحاول ركاب قطار النجاة من الفيروس خلال سفرهم من مدينة سيول إلى بوسان.

6- Resident Evil "ريزدنت إيفل"

استوحت سلسلة أفلام "ريزدنت إيفل" من لعبة فيديو تحمل نفس الاسم، ومع نجاح الجزء الأول عام 2002، صدرت 4 أجزاء أخرى.

تدور أحداث السلسلة حول عملية تمتلك قوى خارقة تحارب شركة فاسدة أنتجت سلاحاً عضوياً تسبب في تحول البشر إلى موتى أحياء.