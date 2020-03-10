بينها مصري ويمني.. مهرجان كان السينمائي يدعم 15 مشروعا

الثلاثاء 10 مارس 2020

قرر مهرجان "كان" السينمائي دعوة 16 مخرجاً ودعم 15 فيلماً تم اختيارها من 15 بلداً، ضمن قسم "سينيفونداسيون أتيليه"، من بينها فيلمان أحدهما مصري والآخر يمني.



ويأتي اختيار المشاريع الواعدة لتقديم الدعم لمنتجيها ومخرجيها، وتوفير الفرصة لأصحابها لعمل فيلم بإنتاج دولي مشترك، مما يسرع من إنجازه.

ويقام أتيليه "سينيفونداسيون" للمرة الـ16، حيث تم إنشاؤه عام 2005، لتحفيز صناعة الأفلام الإبداعية وتشجيع ظهور جيل جديد من صانعي الأفلام.

ومن بين 233 مشروعاً تقدمت لهذا القسم على مدار تاريخه، تم إطلاق 171 مشروعاً، وهناك حالياً 14 مشروعاً في مرحلة ما قبل الإنتاج.

وتنظم الفاعلية في الفترة ما بين 14 - 21 مايو/أيار، حيث تُعقد اجتماعات للمخرجين مع محترفي صناعة السينما من المنتجين والمهتمين بالاستثمار في مشاريعهم.

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ومن ضمن المشاريع المختارة لتلقي الدعم هذا العام فيلم مصري بعنوان "كرنفال" من إخراج محمد صيام، وفيلم يمني بعنوان "المحطة"، إخراج سارة إيشاق.

أما باقي المشاريع فمن الهند والصين واليونان وكولومبيا وماليزيا وإنجلترا والفلبين ورومانيا وصربيا والسويد وتركيا ومقدونيا وماليزيا وهولندا.

وكان مهرجان "كان" السينمائي أعلن عدم وجود نية لإلغاء فعاليات الدورة المقبلة التي تقام في 12 مايو/أيار، بسبب فيروس كورونا الجديد.

وأعرب بعض المحللين السينمائيين عن اطمئنانهم لقرار إدارة "كان" في الوقت الراهن، نظراً لوجود وقت كافٍ من الآن حتى موعد إقامة فعاليات.

وأوضحوا أنه في حالة إلغاء المهرجان؛ فسيأتي القرار من سلطة أعلى أو جهة حكومية وليست من جهة المهرجان نفسها.