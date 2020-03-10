تفاصيل جديدة حول انفصال أنغام وأحمد إبراهيم

على أثر الضجة التي أحدثها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، بعد ان وجه تحية الى زوجته الأولى بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث ترددت معلومات عن انفصاله عن أنغام خاصة بعدما أشار في رسالته الى أنغام الى أنه سيعيش على ذكرياتهما الحلوة.

كشف برنامج “اي تي بالعربي” ان الانفصال بين أنغام وأحمد ابراهيم تم منذ حوالي الخمسة أشهر. وان انغام رفعت عليه دعوى “خلع” والآن هناك محاولات لأن يطلقها أحمد مقابل انها تسقط الدعوى.

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وكان هاك محاولات كثيرة من قبل المقربين منهما لمصالحتهما ومنه العشاء الذي اقامه المؤلف خالد تاج الدين لجمعهما، حينها لم يكن احمد على علم بمجيء انغام والأخيرة نفس الشيء.

وكان أحمد إبراهيم قد زار بيروت منذ حوالي الشهر حيث تفاجأ بوجود أنغام ايضاً في بيروت ما عزز فرضية انفصالهما أكثر.

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