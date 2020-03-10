لهذا السبب تأجلت محاكمة فادي الهاشم في قضيّة مقتل محمد موسى في منزله

Mar 10, 2020
في متابعة لقضية محمد موسى الذي اقتحم منزل النجمة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها طبيب الاسنان فادي الهاشم، حيث كان من المُقرّر أن يكون اليوم الثلاثاء في العاشر من شهر آذار موعداً لجلسة محاكمة الطبيب فادي الهاشم، في قضيّة مقتل محمد الموسى في منزله، إل ان الجلسة القضائيّة لن تُعقد اليوم بل تمّ تأجيلها إلى وقتٍ لاحق.
أمّا السبب فيعود إلى الإلتزام بتعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانيّة ضمن الإجراءات الإحترازية المُتّبعة لمواجهة فيروس كورونا.
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