سميرة توفيق، رئيسة فخرية لنقابة محترفي الموسيقى والغناء

قدّم مجلس نقابة محترفي الموسيقى والغناء اللبناني، والنقيب فريد أبو سعيد درع النقابة التقديري، وبطاقة عضوية للفنانة اللبنانية الكبيرة سميرة توفيق، واختارها رئيسة فخرية للنقابة، بإجماع أعضاء النقابة. وقد كان الإحتفال في منزل السيدة سميرة توفيق في الحازمية، بحضور الزميل الإعلامي الدكتور جمال فياض بصفته عضو شرف في النقابة، والزميل الإعلامي أندريه داغر والسيدة لينا رضوان إبنة شقيقة الفنانة الكبيرة، التي استقبلت الجميع بابتسامتها الحلوة، ولطفها الزائد، ومعها كامل أفراد الأسرة.

وقد ألقى النقيب أبو سعيد كلمة أعرب فيها عن تقدير النقابة والنقابيين مجلساً وأعضاءً للسيدة سميرة توفيق، ومشوارها الفني الكبير. كما قال الزميل جمال فياض للسيدة سميرة توفيق، أن لبنان يفخر بتاريخ فنانة شرّفت وطنها طوال رحلتها الفنية الحافلة بالنجاحات، وهي تمثّل لبنان خير تمثيل في جميع الدول العربية. وردّت السيدة سميرة التحية بمثلها، وأعربت عن فرحتها بهذه الزيارة وهذا التكريم، واعتبرت أن تكريمها ليس لها وحدها، بل لكل الفنانين الذين شاركوها هذا النجاح من ملحنين وشعراء وموسيقيين رافقوها في مشوارها. وتذكّرتهم بالأسماء مثل محمد البرجاوي وستراك وجوزيف كركور وجوزيف أيوب وغيرهم كُثُر. وتمنت للنقابة المزيد من الإنجازات التي حققتها لصالح الفنانين، وهي أثنت على ما أنجزه النقيب الحالي ومجلس النقابة، مؤكّدة للجميع أنها ستدعمهم وتقدم كل ما تستطيعه لصالح مشاريع النقابة.

وقد تناول الحاضرون العشاء مع السيدة الكبيرة، متمنين لها الصحة وطول العمر.